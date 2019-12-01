رياضة | موناكو ضد باريس سان جيرمان .. التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة وموعد المباراة

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يحل نادي باريس سان جيرمان المتصدر ضيفاً على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية اليوم الأحد، ضمن ختام مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي.



ويأمل المدرب الألماني توماس توخيل في توسيع الفارق مع ملاحقه مارسيليا، لا سيما بعد فوز الأخير على بريست.

فيما يسعى لياندرو جارديم المدير الفني لموناكو في الفوز لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب، ومواصلة الزحف نحو المراكز الأوروبية.

التشكيل المتوقع لموناكو ضد باريس سان جيرمان ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لياندرو جارديم المباراة بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: بنيامين لاكومتي خط الدفاع: جاميرسون - بينوا بادياشيلي - كاميل جليك Advertisements خط الوسط: جيلسون مارتينيز - أدرين سيلفا - ألكسندر جولوفين - تيمو باكايوكو - فودي توريه خط الهجوم: كيتا بالدي - وسام بن يدر.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو بينما من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المباراة وفق التشكيل التالي. حراسة المرمى: كيلور نافاس