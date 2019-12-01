رياضة | أخبار الزمالك اليوم السبت: هزيمة كارثية أمام مازيمبي.. وتحديد بديل ميتشو.. وقرار عاجل من مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم السبت: هزيمة كارثية أمام مازيمبي.. وتحديد بديل ميتشو.. وقرار عاجل من مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 30 نوفمبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها هزيمة النادي على يد مازيمبي وقرار ناري إدارة النادي وإقتراب إقالة ميتشو.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

هزيمة الزمالك على يد مازيمبي

استطاع نادي مازيمبي الكونغولي أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرار ناري من إدارة الزمالك عقب الهزيمة من مازيمبي

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرار ناري عقب هزيمة الفريق اليوم على يد نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماع ظهر الغد الأحد لمناقشة موقف ميتشو ورحيله عن النادي.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

إقتراب إقالة ميتشو من تدريب نادي الزمالك

اقترب نادي الزمالك من اتخاذ قرار بإقالة الصربي ميتشو مدرب الفريق من عمله بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة والخسائر المتتالية للفريق وتحديدا عقب ثلاثية مازيمبي اليوم.

ويعتبر أسامة نبيه نجم نادي الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق هو أبرز المرشحين في الفترة الحالية لخلافة ميتشو في مهمة تدريب الزمالك.

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تعرف على المرشحين لخلافة ميتشو في الزمالك

ظهرت العديد من الأسماء داخل نادي الزمالك حول المرشحين لخلافة الصربي ميتشو في مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة في حالة إقالته.

ويعبتر أبرز المرشحين لخلافة ميتشو في مهمة تدريب الزمالك هما أسامة نبيه أو حسن شحاته ولكن لم يتم الاستقرار بعد على الأقرب لخلافة الصربي.

أخبار نادي الزمالك اليوم

ثلاثة خيارات تدور في عقل مجلس الزمالك عقب هزيمة اليوم

يدور في عقل مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاث خيارات سيتم مناقشة خلال الاجتماع الذي سيتم عقده صباح الغد السبت عقب هزيمة الفريق من نادي مازيمبي.

والثلاثة خيارات التي تعتبر أمام إدارة الزمالك هي إما الإبقاء على ميتشو أو إقالة ميتشو والتعاقد مع أسامة نبيه ليتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم أو التعاقد مع جهاز فني مصري بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي قوي.

لاعبو الزمالك يدعمون ميتشو عقب هزيمة مازيمبي

حرص لاعبو نادي الزمالك على تقديم الدعم إلى الصربي ميتشو مدرب الفريق عقب هزيمة اليوم على يد نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عن طريق التحدث معه عقب المباراة أو نشر صور لهم رفقته مع رسائل دعم منهم مؤكدين على رغبتهم في استمراره مع الفريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الشرقية يوم الأربعاء القادم 4 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.