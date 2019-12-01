رياضة | أخبار الأهلي اليوم السبت: الإعلان عن مدة غياب معلول.. ورعب في الأهلي بسبب كهربا.. وشكوي حكم موقعة النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم السبت: الإعلان عن مدة غياب معلول.. ورعب في الأهلي بسبب كهربا.. وشكوي حكم موقعة النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اعلان مدة غياب التونسي علي معلول بعد إصابته أمام النجم الساحلي التونسي أمس في أولي جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 30 – 11 – 2019:-

1- الأهلي يُعلن مدة غياب علي معلول:

تحدث خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن آخر التطورات بخصوص اصابة علي معلول لاعب الفريق بعد إصابته في مباراة النجم الساحلي التونسي أمس بالجولة الاولي من دور المجموعات الإفريقي.

وقال طبيب الأهلي أن علي معلول خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية عقب مواجهة النجم الساحلي أمس والتي أكدت أنه يعاني من شد في العضلة الضامه اليمنى.

وأكد خالد محمود أن معلول يحتاج إلى فترة لا تقل عن أسبوعين ليخضع لبرنامج تأهيلي ليتعافى من الإصابة التي يعاني منها ولن يتمكن من المشاركة في أي مباريات قبل هذه الفترة.

2- رعب في الأهلي بعد الحصول على توقيع كهربا:

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وكان النادي الأهلي، حصل على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم على أن يحصل النادي البرتغالي على مبلغ 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

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3- الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي للكاف:

قام مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وجاء قرار مجلس الأهلي بعد ما شهدته مباراة الأمس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.

وكلف محمود الخطيب الإدارات المعنية بالنادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة.

4- رسالة ماليك إيفونا للأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي:

وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي رسالة إلى النادي الأهلي بعد الخساة بهدف نظيف من فريق النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

وكتب ماليك إيفونا عبر حساب على تويتر "سيظل الأهلى عائلة قوية مهما حدث" في إشارة إلى ضورة تجاوز الهزيمة.

5- فايلر يستقر على بديل أيمن أشرف:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي بديل أيمن أشرف مدافع الفريق والذي تعرض للطرد خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، ويغيب عن المباراة الإفريقية القادمة للأحمر.

واستفسر فايلر من الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، عن موقف سعد الدين سمير مدافع الفريق، ومدي جاهزيته للدفع به خلال المباريات المقبلة بدلا من أيمن أشرف لتجهيزه للمشاركة في مباراة الهلال السوداني القادمة.

وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف دون مقابل بالجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي.