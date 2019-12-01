رياضة | دييجو سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دييجو سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، عن قائمة فريقه لمباراة برشلونة المقرر لها، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وسجل كل من خوسيه خيمينيز وستيفان سافيتش ودييجو كوستا غيابهم عن قائمة الروخي بلانكوس للإصابة.

وفيما يلي تشكيل أتلتليكو لمواجهة برشلونة في قمة الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: أوبلاك – أدان.

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الدفاع: أرياس – هيرموسو – لودي – فيليبي – تريبير.

الوسط: توماس – كوكي – ساؤول – ليمار – يورينتي – هيريرا – فيتولو.

الهجوم: فيليكس – كوريا – موراتا – سابونيتش.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقطاط عن ريال مدريد المتصدر عقب فوز اليوم.