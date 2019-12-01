رياضة | الجهاز المعاون يقود تدريبات دمنهور بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز المعاون يقود تدريبات دمنهور بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر مجلس إدارة نادى دمنهورعلى قيادة الجهازالمعاون لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني عقب رحيل المدير الفني أحمد ساري.

ويضم الجهاز المعاون كلاً من كمال فريد وأحمدالنعناعي مدربين وأحمد بربش مدرب حراس المرمى.

وأكد إيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور أن مجلس الإدارة يبحث خلال الساعات المقبلة عن مدير فنى كفء وصاحب اسم فى عالم التدريب يليق بمكانة واسم نادى دمنهور ويكون قادرا على عودة الانتصارات من جديد والدخول في المنافسة بقوة بترتيب جدول المجموعة الثالثة بحرى.

وكان سارى المدير الفنى قد تقدم بإعتذار رسمي لنادي دمنهور، عن الإستمرار فى القيادةالفنية لفريق دمنهور عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة من فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة.

