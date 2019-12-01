رياضة | ترتيب "المجموعة الثانية" بعد فوز السعودية وعمان اليوم في خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب "المجموعة الثانية" بعد فوز السعودية وعمان اليوم في خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر، اليوم السبت، بلقائين مثيرين:-

وتستمر بطولة كأس الخليج العربي، حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الثانية عقب انتهاء مباريات اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019:-

مباراة السعودية ضد البحرين

حقق منتخب السعودية فوزا ثمينا أمام نظيره البحريني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، المقام في قطر.

وافتتح عبدالله الحمدان أهداف اللقاء لصالح للأخضر بتمريرة حاسمة استقرت في شباك البحرين عند الدقيقة 29.

وسجل محمد الخبراني الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى البحرين عند الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة الثانية من خليجي 24، فيما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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مباراة الكويت ضد عمان

فاز المنتخب العماني على نظيره الكويتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب ملعب خليفة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

ونجح عبد العزيز المقبالي في قيادة المنتخب العماني للفوز على الكويت؛ بتسجيلة هدفي الفريق من ركلتي جزاء استقرت في شباك الكويت في الدقائق 15، و32 من عمر الشوط الأول.

فيما أحرز يوسف ناصر السلمان هدف الكويت الوحيد بتمريرة حاسمة ليضعها في شباك عمان عند الدقيقة 79، ليعلن الحكم عقب انتهاء المباراة فوز عمان على الكويت بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ويأتي ترتيب "المجموعة الثانية" من خليجي 24 كاتالي:-

1- عمان.. برصيد 4 نقاط.

2- الكويت.. برصيد 3 نقاط.

3- السعودية.. برصيد 3 نقاط.

4- البحرين.. برصيد نقطة واحدة.