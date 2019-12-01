رياضة | تامر فاروق مديرا فنيا لمركز شباب الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر فاروق مديرا فنيا لمركز شباب الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مركز شباب الحمام بقيادة سالم زحام في التعاقد رسميا مع تامر فاروق لتولي المسئولية الفنية للفريق بعد إستقالة ناصر بسيس بعد الجولة الثالثة وحصولة علي نقطة وحيدة بالقسم الثالث.

ويعاون فاروق عمرو عباس كمدرب عام، وجابر سرحان مدربا لحراس المرمي.

يذكر أن مركز شباب الحمام يحتل المركز الأخير بعد 4 جولات خاضها الفريق في المجموعة تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

واختتمت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة حيث نجح نادي الجزيرة في تصدر المجموعة بعد الفوز في مباراة القمة علي المصري السلومي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب القرية الشبابية بأبو قير بالأسكندرية.

ليرفع الجزيرة رصيدة للنقطة العاشرة ويتوقف رصيد المصري السلومي عند النقطة الثامنة.

وتعادل فريق شباب الضبعة مع فريق الحرية ليواصل شباب الضبعة مواصلة المفاجأت وحصد النقطة التاسعة والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة ويرفع الحرية رصيدة عند النقطة الخامسة.

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وفي ختام مباريات الجولة إنتهت مباراة الشرطة المطروحي مع هلال الضبعة الذي كان يسعي للفوز لصدارة المجموعة ولكن التعادل رفع رصيدة للنقطة الثامنة بينما رفع الشرطة رصيدة عند النقطة الثالثة.

وتعادل مركز شباب الحمام تعادلا مثيرا في الدقيقة الأخيرة مع برج العرب 3/3 في المباراة التي جرت بينهما بملعب برج العرب.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر

1- الجزيرة 10 نقاط

2- شباب الضبعة 9 نقاط

3- المصري السلوم 8 نقاط

4- الهلال 8نقاط

5- الحرية 5 نقاط

6- مطروح 4 نقاط

7- الشرطة 3نقاط

8- برج العرب نقطتان

9- م.شباب الحمام نقطتان