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مفاجأت في قائمة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الليجا

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 1 ديسمبر 2019

أعلن "إرنستو فالفيردى" المدير الفنى لنادي برشلونة، عن قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة أتلتيكو مدريد فى المباراة المقرر لها غداً في الليجا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره أتلتيكو فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الإسبانى، والتي ستقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وشهدت القائمة غياب كلاً من سيميدو وجوردى ألبا وديمبيلى للإصابة، وتوديبو لرؤية فنية.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

خط الدفاع: بيكيه، لينجليه، موسى واجى، جونيور فيربو، أومتيتى.

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خط الوسط: راكيتيتش، آرثر، فيدال، سيرجى روبيرتو، دى يونج، كارليس آلينا.

خط الهجوم: جريزمان، ميسى، سواريز، أنسو فاتى، كارليس بيريز.

وعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في .

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك، آدان.

خط الدفاع: آرياس، لودي، فيليبي، هيرموسو، تريبير.

خط الوسط: توماس، كوكي، ساؤول، ليمار، لورينتي، هيريرا، فيتولو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، ، كوريا، سوبونيتش.

ويحتل برشلونة المركز الثانى فى الليجا برصيد 28 نقطة خلف المتصدر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

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