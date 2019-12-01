شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية الجولة الثانية خليجي 24 .. ترتيب الهدافين والنتائج والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 أسدل الستار اليوم السبت 30 نوفمبر على مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” .

نتائج مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي فوز المنتخب العراقي على المنتخب الإماراتي بثنائية نظيفة بينما اكتسح المنتخب القطري نظيره اليمني بسداسية نظيفة في المجموعة الأولى. وعلى جانب المجموعة الثانية تغلب المنتخب العماني على الكويت بهدفين مقابل هدف بينما عاد المنتخب السعودي بثنائية نظيفة أمام المنتخب البحريني. هدافو خليجي 24 يعتلي القطري عبدالكريم حسن والإماراتي علي مبخوت صدارة قائمة هدافي خليجي 24 بعد مباريات الجولة الثانية حيثُ سجل كل لاعب 3 أهداف بينما العماني عبدالعزيز المقبالي والعراقي محمد قاسم برصيد هدفين لكلاً منهما وجاء ترتيب هدافي البطولة كالتالي :_ عبدالكريم حسن: 3 أهداف علي مبخوت: 3 أهداف عبدالعزيز المقبالي: هدفين Advertisements محمد قاسم: هدفين المعز علي: هدف أكرم عفيف: هدف أحمد الظفيري: هدف عبدالله الحمدان: هدف سامي الصانع: هدف عبدالعزيز حاتم: هدف محمد الخبراني: هدف مبارك الفنيني: هدف مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات وتنطلق مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة من مرحلة المجموعات يوم الإثنين القادم حيثُ يلتقي العراق مع اليمن وقطر مع الإمارات بينما يلاقي منتخب السعودية نظيره عمان ويلعب البحرين ضد الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية الجولة الثانية خليجي 24 .. ترتيب الهدافين والنتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.