ليفركوزن يكبد بايرن خسارة مفاجئة ويبعد عن العودة في البوندزليجا

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السبت 30 نوفمبر 2019 حقق فريق بايرن ليفركوزن فوز مستحق أمام مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني، حيث المباراة التي أقيمت على ملعب بطل الموسم الماضي "اليانز ارينا".

Advertisements وسجل هدفي ليفركوزن اللاعب ليون بايلي خلال الدقيقة ١٠ و٣٥، بينما اكتفى بايرن ميونخ بهدف توماس مولر الدقيقة ٣٤. بهذا الفوز يصعد بايرن ليفركوزن للنقطة ٢٢ في المرتبة السابعة، بينما تتوقف نقاط بايرن ميونخ عند ٢٤ نقطة بالمرتبة الرابعة. على الصعيد ذاته يتجرع بايرن ميونخ أولى هزائمه المحلية مع المدير الفني المؤقت "هانس ديتر فليك"، حتى يدخل مجددا بدوامة البحث عن رجل المرحلة المقبلة بداية من الموسم الجديد.

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