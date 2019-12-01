موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في خليجي 24 

السبت 30 نوفمبر 2019

تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لخويا القطري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" .



موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة

وتنتظر منتخب السعودية مباراة من العيار الثقيل ضد عمان حامل لقب النسخة الماضية وذلك يوم الإثنين القادم والموافق 2 ديسمبر في مباراة الصعود إلى نصف نهائي خليجي 24 .

المنتخب السعودي يهزم البحرين بثنائية ويحي آمال نصف النهائي

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تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" المقامة في قطر.

تقدم المنتخب السعودي على نظيره البحرين بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة عن طريق صاروخية عبدالله الحمدان عند الدقيقة “28” بعد قذيفة مدوية من المهاجم الشاب سكنت في شباك منتخب البحرين.

هدف المنتخب السعودي الثاني جاء عن طريق محمد عبده الخبراني مدافع المنتخب السعودي في الدقيقة 58 حيث استطاع الخبراني تحويل الكرة برأسية سكنت مرمى منتخب البحرين من عرضية سالم الدوسري .

ترتيب المجموعة الثانية

وبفوز المنتخب السعودي والمنتخب العماني يصبح ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي: “منتخب عمان 4 نقاط – الكويت 3 نقاط – السعودية 3 نقاط – البحرين نقطة واحدة”.