شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يفاجئ البافاري بهدفين وينهي الشوط الأول لصالحه والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 انتهت منذ لحظات مجريات الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ الألماني ونظيره بايرن ليفركوزن بنتيجة هدفين لهدف للضيوف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من البوندزليجا، في المباراة التي تقام الآن بملعب "اليانز أرينا".

أحرز هدفي ليفركوزن اللاعب ليون بايلي الدقيقة ١٠ و٣٥، قبل أن يأتي مولر بهدف البافاري الوحيد خلال الدقيقة ٣٤. وبهذه النتيجة المؤقتة يتجرع بايرن ميونخ هزيمة أخرى تبعده أكثر عن الاقتراب من ليبزيج صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يعزز بايرن ليفركوزن رصيده للنقطة ٢٥ ويتبادل المركز الرابع مع أصحاب الأرض.

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