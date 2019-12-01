البرتغال تواجه فرنسا مجددا ومجموعات نارية بيورو ٢٠٢٠

السبت 30 نوفمبر 2019

أجرى الاتحاد الأوروبي منذ لحظات قرعة بطولة الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ بالعاصمة الرومانية بوخارست، حيث أن القرعة أسفرت عن العديد من المفاجأت ومجموعات الموت بين كبار القارة العجوز.



جاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: إيطاليا - سويسرا - تركيا - ويلز.

المجموعة الثانية: بلجيكا- روسيا - الدنمارك - فنلندا.

Advertisements

المجموعة الثالثة: أوكرانيا- هولندا- النمسا - المتأهل من الملحق D

المجموعة الرابعة: إنجلترا- كرواتيا- التشيك - المتأهل من الملحق C

المجموعة الخامسة: إسبانيا- بولندا-السويد- المتأهل من الملحق B

المجموعة السادسة: ألمانيا- فرنسا- البرتغال- المتأهل من الملحق A

وسوف تشهد البطولة في العام المقبل مواجهة بين بطل النسخة الماضية منتخب البرتغال والوصيف فرنسا عن المجموعة السادسة، حتى تتواجد الأجواء المثيرة بالبطولة منذ البداية.

الجدير بالذكر أن البطولة سوف تقام بنظام جديد لأول خلال اثنتي عشر مدينة بإثنتي عشر دولة مختلفة.