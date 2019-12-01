توتنهام يحقق رقم جديد للمرة الأولي هذا الموسم 

السبت 30 نوفمبر 2019

حقق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا علي ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الرابع عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .



وحقق السبيرز الفوز الثالث علي التوالي لأول مرة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينهو الذي لم يعرف سوي طعم الفوز مع الفريق حتي الآن ، حيث خاض ثلاثة مباريات حقق الفوز في جميعهم .

جدير بالذكر أن بعد فوز اليوم يعتلي توتنهام إلي المركز الخامس الخامس مؤقتا برصيد ٢٠ نقطة ، بينما بورنموث المركز ١٢ برصيد ١٦ نقطة .