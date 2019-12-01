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شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يهزم البحرين بثنائية ويحي آمال نصف النهائي والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" المقامة في قطر.
السعودية تتقدم في الشوط الأول
تقدم المنتخب السعودي على نظيره البحرين بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة عن طريق صاروخية عبدالله الحمدان عند الدقيقة “28” بعد قذيفة مدوية من المهاجم الشاب سكنت في شباك منتخب البحرين.
الخبراني يضاعف النتيجة في الشوط الثاني
هدف المنتخب السعودي الثاني جاء عن طريق محمد عبده الخبراني مدافع المنتخب السعودي في الدقيقة 58 حيث استطاع الخبراني تحويل الكرة برأسية سكنت مرمى منتخب البحرين من عرضية سالم الدوسري .
ترتيب المجموعة الثانية
وبفوز المنتخب السعودي والمنتخب العماني يصبح ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي: “منتخب عمان 4 نقاط – الكويت 3 نقاط – السعودية 3 نقاط – البحرين نقطة واحدة”.
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