بروسيا دورتموند يعود للانتصارات على حساب برلين بهدفين 

السبت 30 نوفمبر 2019

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا صعبا على حساب ضيفه هرتا برلين بنتيجة هدفين لهدف، ضمت لقاءات الجولة الثالثة عشر من البوندزليجا، في المباراة التي أقيمت على بملعب "سيجنال إيدونا بارك".



وأحرز هدفي دورتموند كلا من، جادون سانشو وهازارد بالدقيقة ١٥و١٧، حتى يقلص هرتا نتيجة اللقاء عبر فلادمير خلال الدقيقة ٣٤ وينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة، التي استمرت مع بداية ونهاية مجريات الشوط الثاني نظرا لفشل الطرفين بهز شباك الآخر مجددا.

بهذا الفوز يرفع بوروسيا دورتموند رصيده للنقطة ٢٣ ويرتقي للمرتبة الخامسة، بينما تتوقف نقاط هرتا برلين عند ١١ بالمركز الثامن عشر.