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سقوط مفاجئ لتشيلسي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مفاجئ لتشيلسي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019

تلقى نادي الإنجليزي هزيمة مفاجئة بهدف نظيف أمام ضيفه وست هام يونايتد، في الجولة الرابعة عشرة من الممتاز بملعب ستامفورد بريدج.

بعد شوط أول سلبي بين الطرفين، سجل المطارق هدف المباراة الوحيد عبر الظهير آرون كريسويل من تمريرة زميله الإسباني بابلو فورنالاس في الدقيقة 48.

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بهذه النتيجة يتجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع، بينما يرتفع رصيد وست هام للنقطة 16 ويرتقي للمركز الثالث عشر.

بدأ لامبارد المدير الفني لتشيلسي المباراة بالتشكيل التالي.

كيبا، ازبليكويتا - توموري - زوما - إيمرسونأ جورجينيو - كوفاسيتش، بيدرو - بوليسيتش - مونت، جيرو.

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