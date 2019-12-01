شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يستقبل ليفركوزن بتشكيل ناري في البوندزليجا والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني بقيادة المدرب "هانس" عن تشكيل مباراة الليلة أمام بايرن ليفركوزن، خلال الجولة الثالثة عشر من البوندزليجا، حيث المباراة التي مقرر إقامتها خلال لحظات على ملعب "اليانز آرينا".

وجاء تشكيل البافاري على النحو التالي: حراسة المرمى: نوير. Advertisements خط الدفاع: ألفونسو دافيز، دافيد الابا، خابي مارتينيز، بنجامين بافارد. خط الوسط: توماس مولر، جوشوا كيميتش، ليون جوريتزيكا. خط الهجوم: إيفان بيرسيتش، ليفاندوفسكي، سيرجي جنابري. ويحتل بايرن ميونخ المركز الرابع برصيد ٢٤ نقطة، بينما يتواجد بايرن ليفركوزن برصيد ١٩ في المرتبة التاسعة.

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