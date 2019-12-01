كلينسمان وهيرتا برلين.. مشروع مثير في البوندسليغا

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يورغن كلينسمان المدرب الجديد لفريق هيرتا برلين في مهمة مثيرة لكنها صعبة

إنه مدرب مشهور بأفكاره وجاذبيته. يورغن كلينسمان بدأ تجربة جديدة كمدرب لفريق العاصمة الألمانية. إنه في وضع لا يحسد عليه. يريد كلينسمان المساعدة من الجميع لإنقاذ الفريق وتحقيق ما يريده البرلينيون، فما خططه؟

بعد أربع هزائم متتالية لفريق هيرتا برلين، تولى الآن يورغن كلينسمان، دفة تدريب الفريق. وكانت عودة كلينسمان للدوري الألماني موضوع الحديث في الفترة الماضية بين جماهير البطولة. وقال ميشائيل بريتس مدير النادي "لقد تعاقدنا مع مدرب ناجح يتمتع بالكاريزما، وجاذبية طاغية، رجل خبير في كرة القدم".

لكن كلينسمان (55 عاما) وضع الآن في موقف لا يحسد عليه. فلقاؤه الأول كمدرب لفريق "السيدة العجوز" ضد دورتموند، كما أن الفرق التي سيلاقيها في الجولات القادمة من البوندسليغا كلها فرق في قمة مستواها حاليا.

ولذلك فإن دور يورغن كلينسمان المفترض عموما هو مساعدة هيرتا برلين للهروب من دائرة الهبوط. وأن "يمنح الفريق حياة جديدة من خلال أفكاره وابتكاراته"، حسب موقع "شبورت 1" الألماني.

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ومن أجل تنفيذ المهمة تحدث كلينسمان عن خطته وقال إنه في الموسم الحالي المهم هو أن نجد طريقا لكي يحصد الفريق النقاط، فاللعب الجذاب أقل أهمية الآن، حسب قوله. وأضاف "خلف الأبواب سنناقش أسلوب (اللعب) الذي يريده البرلينيون".

أفكار كلينسمان ستتعدى تشكيلة الفريق، فهو معروف بأنه صاحب عقلية مختلفة ويفكر على نطاق واسع. حيث جدد الكثير في الهيكل الإداري لمنتخب ألمانيا عندما دربه وصنع معه عام 2006 ما تعرف بـ"حدوة صيف".

ويضع كلينسمان أسلوبا جديدا في تمرينات الفريق ويهتم خصوصا بتمرينات اللياقة البدنية. وأعلن أنه يريد ممن يجلس على مقاعد البدلاء من مساعديه أن يبدي ملاحظاته وأن يكون هناك تبادلا دائما للأفكار والعمل المشترك. وبالنسبة لحراسة المرمى فهناك المدرب أندرياس كوبكه، الذي أتى به ليشغل منصب مدرب حراس مرمى منتخب ألمانيا في مونديال 2006، والذي لازال يشغله حتى الآن. ويقول موقع "شبورت1" إن هيرتا برلين مع كلينسمان هو "مشروع مثير بالتأكيد في البوندسليغا.".