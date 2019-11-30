شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي» و«حامد» يدعمان ميتشو عقب الخسارة أمام مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي، والدولي المصري طارق حامد لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم الصربي ميلوتين سيردويفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام مازيمبي.
ونشر ساسي صورة تجمعه مع ميتشو، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل اللاعبين يدعمون ميتشو»، وأضاف «جميعنا خلف مدربنا».
فيما نشر طارق حامد صورة لـ«ميتشو» عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».
وخسر الزمالك أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وكان الزمالك قد أعلن عقب المباراة عن عقد مجلس الإدارة لاجتماع طارئ ظهر يوم الأحد.
ويواجه الزمالك فريق الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر ثم يواجه بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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