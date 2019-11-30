شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو»: إصابة «الونش» أثرت على الزمالك.. وهدف مازيمبي الثاني «تسلل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق، خلال مباراة مازيمبي، أثرت على الفريق في المباراة.

وتعرض الزمالك لخسارة كبيرة من مضيفه مازيمبي بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

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وقال ميتشو، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، عقب اللقاء، إن اللاعبين الذين بدأوا المباراة هم القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات، مشيرا إلى أن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب.

وأضاف: «مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص، لكن الهدف الثاني من تسلل واضح، والزمالك أهدر عددًا من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة».

وتابع: «لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة، رغم أن عامل الأرض والجمهور كان ضد الزمالك، لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثاني».