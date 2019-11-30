شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسقط أمام وستهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام ضيفه وستهام يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

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جاء هدف وستهام الوحيد في المباراة عن طريق آرون كريسويل، في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد وستهام إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث عشر.

وتعد خسارة اليوم هي الثانية على التوالي لتشيلسي، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.