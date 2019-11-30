شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن تشخيص إصابة «معلول» ومدة غيابه عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن تشخيص إصابة على معلول، الظهيرالأيسر للفريق، عبارة عن شد في العضلة الضامة اليمنى، ويحتاج لفترة علاج تصل إلى أسبوعين.

وتعرض معلول لإصابة خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت، أمس، على استاد رادس في تونس بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ولم يستطع إكمال اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 68.

وأجرى معلول أشعة، كشفت عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة أسبوعين.