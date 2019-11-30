المنتخب العماني يحي آمال الصعود ويتغلب على الكويت في خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

تغلب المنتخب العماني على نظيره الكويتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد خليفة الدولي.



عمان تهزم الكويت

بدأ ثامر عناد، المدير الفني لمنتخب الكويت، تشكيل مباراة عُمان، على ملعب "عبدالله بن خليفة"، ضمن فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، بكأس الخليج العربي "خليجي 24" وجاء التشكيل كالتالي :_

حراسة المرمى: حميد القلاف.

خط الدفاع: سامي الصانع - فهد حمود - فهد الهاجري - مشاري غنام.

خط الوسط: فهد الأنصاري - سلطان العنزي - أحمد الظفيري.

الهجوم: عبدالله البريكي - بدر المطوع - يوسف ناصر.

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بينما جاء تشكيل إرفين كومان، المدير الفني لمنتخب عمان كالآتي:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: المسلمي - عبدالسلام عامر - البوسعيدي - سعد سهيل.

خط الوسط: كانو - حارب - المنذر.

الهجوم: محسن جوهر - الغساني - المقبالي.

سيطرة وهمية للمنتخب الكويتي وركتلي جزاء تحسم نتيجة المواجهة

بدأ المنتخب الكويتي بفرض سيطرته على منطقة وسط الملعب ولكن بلا جدوى على مرمي المنتخب العماني الذي نجح في التقدم عن طريق المقبالي في الدقيقة 16 بعد تصديه لركلة جزاء نفذها ببراعة قبل أن يضاعف الاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء آخري ، وحفظ يوسف ناصر ماء وجه المنتخب الكويتي بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 78 من عمر المباراة .

المنتخب العماني يحي آمال الصعود

بهذا الفوز أحيي المنتخب العماني فرص صعوده إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد وصوله إلى النقطة الرابعة وصدارة المجموعة الثانية مؤقتاً انتظاراً لمباراة السعودية ضد البحرين بعد قليل ، بينما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند الثلاث نقاط.