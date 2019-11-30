ملخص ثنائية ليفربول أمام برايتون في مباراة مثيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الأول الذي جمع بين فريقي ليفربول ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.



افتتح ليفربول التسجيل عن طريق فيرجل فان دايك في الدقيقة 18 من الشوط الأول.

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ثم أضاف فان دايك الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24 من عمر نفس الشوط.

وفي الدقيقة 79 من الشوط الثاني، تمكن لويس دونك من تقليص النتيجة لملصحة برايتون.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 40 يحتل بها صداراة الدوري الإنجليزي، بينما يبقى برايتون في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.