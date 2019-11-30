شكرا لقرائتكم أسامة نبيه على رادار الزمالك لخلافة ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر الزمالك أمام مازيمبي اليوم بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم على ملعب بطل الكونغو، لتكون الهزيمة الثانية على التوالى للفريق بعد الخسارة من إنبى فى الدورى الممتاز.
وأوضح المصدر أن الاتجاه في مجلس إدارة الزمالك لتشكيل جهاز فني مصري من نجوم القلعة البيضاء لانقاذ الفريق من الوضع الحالي في ظل وجود عدد من نجوم الفريق قادرين على إنقاذ المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه على رادار الزمالك لخلافة ميتشو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.