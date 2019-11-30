- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمد عنتر يكشف حقيقة احتفاله بسقوط الزمالك في بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشرت صفحة منسوبة إلى عنتر على موقع "فيس بوك"، صورة مكتوب عليها:"الحمد لله"، عقب خسارة الأبيض ليربط البعض بين استبعاد اللاعب من المباراة واحتفاله بخسارة فريقه قبل أن يوضح عنتر الموقف بشكل رسمى.
وقال عنتر حسابه الرسمى على "انستجرام" إن تلك الصفحة المنسوبة له على "فيس بوك" ليست صفحته قائلا:"أنا غير مسئول عن الصفحه دى مش معقولة يكون الفريق بتاعي خسران وأنزل صورة بالشكل دا وحسبي الله ونعم الوكيل".
محمد عنتر
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عنتر يكشف حقيقة احتفاله بسقوط الزمالك في بطولة أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.