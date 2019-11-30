شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يساندون ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تكن تغريدة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لدعم رحيل الصربى ميتشو على رأس القيادة الفنية للفريق تشير إلى دعمه بمفرده لاستمرار المدرب فى قيادة الفريق رغم الهزيمة بثلاثية من مازيمبى الكونغولى، حيث توالت التغريدات والمنشورات من لاعبى الأبيض حول دعمهم لاستمرار مدربهم قبل اجتماع مجلس إدارة النادى الطارئ لحسم مصير الجهاز الفنى.

وتوالت المنشورات من لاعبى الزمالك على الحسابات المختلفة لهم خاصة موقع تبادل الصور "انستجرام" بحملة بنفس المسألة سواء بنشر العبارة التى نشرها ساسى إن جميع اللاعبين يساندون مدربهم نحو الاستمرار فى مهمته أو الاكتفاء بنشر صورته دون كتابة تعليق مثلما فعل طارق حامد وشيكابالا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سيعقد اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.