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خالد الغندور: رامون دياز كان سيقود الزمالك بجهازه الكامل بدلاً من ميتشو...

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جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور لاعب الزمالك السابق بعد هزيمة الفريق امام مازيمبي ب3/0 في أول جولة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

 

و قال الغندور: " ميتشو قدم مستوى سئ مع الزمالك و لم نتوقع هذا الاداء المزري منه و الفريق الان لا يمتلك أي شكل او أي جمله تكتيكيه نراها في الملعب"

 

و أكمل: " انا قولت الزمالك هيجيب مدرب قد جروس 900 مرة حينها كان الزمالك سيتعاقد مع فيريرا قبل ما يعتذر، و كان سيأتي رامون دياز بجهازه الفني الكامل ليقود المرحله التي كانت بعد جروس".

 

و أضاف: " القصة ليست مدير فني فقط ايضاً الاعيبين لهم دور كبير جدا و يوجد بعض اللاعبين مهتمين أكثر بالفلوس و تزويد عقودهم هذا ما يبحثه عنه مع أنهم لو في نادي غير الزمالك لن يحصلوا على هذا المبلغ و الزمالك هو اللي عملهم".

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