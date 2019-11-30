شكرا لقرائتكم خالد الغندور: رامون دياز كان سيقود الزمالك بجهازه الكامل بدلاً من ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أضاف: " القصة ليست مدير فني فقط ايضاً الاعيبين لهم دور كبير جدا و يوجد بعض اللاعبين مهتمين أكثر بالفلوس و تزويد عقودهم هذا ما يبحثه عنه مع أنهم لو في نادي غير الزمالك لن يحصلوا على هذا المبلغ و الزمالك هو اللي عملهم".
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