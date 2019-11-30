شكرا لقرائتكم خالد الغندور: رامون دياز كان سيقود الزمالك بجهازه الكامل بدلاً من ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور لاعب الزمالك السابق بعد هزيمة الفريق امام مازيمبي ب3/0 في أول جولة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

و قال الغندور: " ميتشو قدم مستوى سئ مع الزمالك و لم نتوقع هذا الاداء المزري منه و الفريق الان لا يمتلك أي شكل او أي جمله تكتيكيه نراها في الملعب"

و أكمل: " انا قولت الزمالك هيجيب مدرب قد جروس 900 مرة حينها كان الزمالك سيتعاقد مع فيريرا قبل ما يعتذر، و كان سيأتي رامون دياز بجهازه الفني الكامل ليقود المرحله التي كانت بعد جروس".

و أضاف: " القصة ليست مدير فني فقط ايضاً الاعيبين لهم دور كبير جدا و يوجد بعض اللاعبين مهتمين أكثر بالفلوس و تزويد عقودهم هذا ما يبحثه عنه مع أنهم لو في نادي غير الزمالك لن يحصلوا على هذا المبلغ و الزمالك هو اللي عملهم".