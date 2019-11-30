شكرا لقرائتكم الوداد المغربى ينجح في التعادل خارج أرضه مع اتحاد العاصمة بدوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نجح الوداد المغربي في التعادل خارج ملعبه مع اتحاد العاصمه الجزائري بنتيجة 1//1 ستاد مصطفى تشاكر ضمن اول جوله من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

و أحرز الهدف عبد الكريم دواري في الدقيقة الخامسه من عمر اللقاء، و شهدت المباراة حضور جماهيري كبير للفريق الجزائري كان له الدافع و التأثير في التقدم في الدقائق الأولى بسبب الضغط الذي فعلوه على الوداد، ثم عادل الوداد النتيجة في الشوط الثاني و أحرز بديع أووك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما ضغط الفريق المغربي بقوة في الشوط الثاني من أجل احراز التعادل.

Advertisements

واسفرت قرعة دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا 2019\2020 عن تواجد فريق اتحاد الجزائر بالمجموعة الثالثة الي جانب كلاً من الوداد المغربي، بيترو أتلتيكو، صن داونز .

وفاز الوداد المغربي على اتحاد الجزائر في اخر مباراة جمعتهما بدوري ابطال افريقيا بنتيجة 3-1 في مباراة إياب دور نصف النهائي لنسخة 2017 ، وسجل اهداف الوداد وليد الكرتي في الدقيقة 26 ، كما سجل اشرف بنشرقي لاعب الزمالك الحالي هدفين في الدقيقة 54 ،و الدقيقة 90 ، فيما احرز هدف اتحاد الجزائر الوحيد اللاعب أيوب عبد اللاوي في الدقيقة 68 .