شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يتقدم على الإسماعيلي بهدفين فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى فريق الاتحاد السكندرى الهدف الأول امام الإسماعيلى متقدما بهدفين دون رد، سجلهما محمود رزق فى الدقيقة 21، وايمانويل أوكوي فى الدقيقة 42.

ويلتقي فريقي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي حاليا على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم .

وخاض الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عماد السيد، وخط الدفاع: أسامة العزب، اسلام جمال، محمود رزق، السيد سالم، وخط الوسط: نور السيد _ أحمد نبيل مانجا، أيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، وفي الهجوم : رزاق سيسه، خالد قمر

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فيما خاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من، حارس مرمى محمد مجدى، خط الدفاع، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدى، أسامة إبراهيم، وخط الوسط، محمود دونجا، عماد حمدي، همام طارق، وأمامهم عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وفي الهجوم بنسون شيلونجو.

يدخل الاتحاد السكندري المباراة في المركز السابع برصيد 7 نقاط مع أربع مباريات، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط من أربع مباريات أيضا.