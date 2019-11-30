شكرا لقرائتكم الغندور عن طارق حامد: اللاعب اللى عايز 60 مليون جنيه سنويا من الزمالك يمشي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث خالد الغندور عقب خسارة الزمالك القاسية من مازيمبي قائلاً: " لا نريد اللاعبين الذين يبحثون عن المال من يريد عقد بـ 50 و 60 مليون فليرحل على الفور نريد من يلعب من أجل الفانله البيضاء و يدافع عنها".
و أضاف الغندور: " القصة ليست مدير فني فقط ايضاً الاعيبين لهم دور كبير جدا و يوجد بعض اللاعبين مهتمين أكثر بالفلوس و تزويد عقودهم هذا ما يبحثه عنه مع أنهم لو في نادي غير الزمالك لن يحصلوا على هذا المبلغ و الزمالك هو اللي عملهم".
و أكمل : " ميتشو قدم مستوى سئ مع الزمالك و لم نتوقع هذا الاداء المزري منه و الفريق الان لا يمتلك أي شكل او أي جمله تكتيكيه نراها في الملعب"
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