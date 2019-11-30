شكرا لقرائتكم مجموعة الزمالك .. أول أغسطس يتعادل في أولى مبارياته ضد زيسكو يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل هدف اول أغسطس اللاعب مابولولو في الدقيقة التاسعة ، بينما احرز هدف التعادل لفريق زيسكو اللاعب كليمنت موابي في الدقيقة 16 .
وتضم المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا الزمالك ومازيمبي وأول أغسطس وزيسكو يونايتد .
وخسر الزمالك في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الاولي من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة .
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