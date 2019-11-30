شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. ساسي يدعم ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم التونسى فرجانى ساسى الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، رغم الخسارة التى تلقاها الأبيض بثلاثية نظيفة من مازيمبي، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال "ساسى" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"كل اللاعبين يدعمون المدرب ميشو وفى ظهره"، لتأتى تلك التغريدة بمثابة مثيرة للجدل بعد الخسارة الكبيرة للأبيض.

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يذكر أن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى.