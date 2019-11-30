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شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. ساسي يدعم ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال "ساسى" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"كل اللاعبين يدعمون المدرب ميشو وفى ظهره"، لتأتى تلك التغريدة بمثابة مثيرة للجدل بعد الخسارة الكبيرة للأبيض.
ساسي وميتشو
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