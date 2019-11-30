شكرا لقرائتكم خالد الغندور : أسامة نبيه مرشح لمنصبين داخل الزمالك مدير فني أو مدرب عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و كان أسامة نبيه مدرب عام مع هيكتور كوبرفي الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي نجح في التأهل لكأس العالم و خرج من الدور الأول عقب الهزيمة من اورجواي و روسيا و السعودية و تمت اقلتهم من جانب اتحاد الكرة.
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