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خالد الغندور : أسامة نبيه مرشح لمنصبين داخل الزمالك مدير فني أو مدرب عام...

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جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق  : " أسامة نبيه رفض أن ينضم للجهاز الفني الخاص بميتشو لانه رفض أن يكون الرجل الثاني في الجهاز ولكن من الممكن أن نرى هيكتور كوبر مديراً فنياً للفريق و معه اسمه نبيه مدرب عام و كل شئي وارد".

 

 

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و كان أسامة نبيه مدرب عام مع هيكتور كوبرفي الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي نجح في التأهل لكأس العالم و خرج من الدور الأول عقب الهزيمة من اورجواي و روسيا و و تمت اقلتهم من جانب اتحاد الكرة.

 

 

وخسر الزمالك أمام مازيمبي في الجوله الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بنتيجة 3/0، و قدم الفريق اداء سلبي بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو
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