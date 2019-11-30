شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي للاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت التشكيلة على النحو التالى :- حراسة المرمى : عماد السيد Advertisements خط الدفاع : أسامة العزب _ اسلام جمال _ محمود رزق _ السيد سالم خط الوسط : نور السيد _ أحمد نبيل مانجا _ أيمانويل أوكوي – أحمد رفعت خط الهجوم : رزاق سيسه _ خالد قمر يدخل الإتحاد السكندرى المباراة فى المركز السابع برصيد 7 نقاط مع أربع مباريات ، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط من أربع مباريات أيضا .

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