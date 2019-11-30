شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كوبر مرشح لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، مرشح لتدريب نادي الزمالك في الفترة القادمة خلفا للصربي ميتشو. وخسر الزمالك أمام مازيمبي في الجوله الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بنتيجة 3/0، و قدم الفريق اداء سلبي بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو و كان كوبر رحل عن تدريب منتخب مصر عقب الخسارة ثلاثة مباريات في كأس العالم، و جاء اجيري بدلاً منه و رحل عقب خروج المنتخب من كأس أمم افريقيا امام جنوب افريقيا في دور الـ16

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