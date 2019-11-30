شكرا لقرائتكم محمد صلاح مديرا فنيا للشواكيش بعد مواجهة سيراميكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الترسانة بتسديد الشرط الجزائى الموقع فى عقد محمد صلاح مع السويس والبالغ 240 ألف جنيه على أن يقوم مدرب الزمالك الأسبق بالتوقيع لمدة موسم ونصف لترتيب الأوراق داخل البيت الأزرق سريعا .
يذكر أن الترسانة يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد نقطتين من خمس جولات .
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