شكرا لقرائتكم لايبزيغ يهزم بادربورن ويتصدر مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بشكل مؤقت بفوزه على بادربورن 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2 - 1، وتعادل وأوغسبورغ مع مضيفه كولون 1 - 1 وهوفنهايم مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 1 - 1.

وسجل أهداف لايبزيغ باتريك ستشيك في الدقيقة الثالثة ومارسيل سابيتسر في الدقيقة الرابعة وتيمو فيرنير في الدقيقة 26، فيما سجل هدفي بادربورن ستريلي مامبا وكلاوس جاسولا في الدقيقتين 62 و73. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي يمكنه استعادة الصدارة يوم الأحد في حال فوزه على فرايبورغ. فيما توقف رصيد بادربورن عند ست نقاط في قاع الترتيب.

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وفي المباراة الثانية، عاد فريق دورتموند لطريق الانتصارات بفوزه على هيرتا برلين 2 - 1. وتقدم بوروسيا بهدفين نظيفين سجلهما جيدون سانشو في الدقيقة 15 وثورغان هازارد في الدقيقة 17، ثم قلص هيرتا برلين الفارق بهدف سجله فلاديمير داريدا في الدقيقة 34. وشهدت المباراة طرد ماتس هوميلز لاعب بوروسيا دورتموند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع دورتموند رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، محققا أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل وهو الانتصار السادس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في خمس. فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين. يذكر أن هذه هي المباراة الأولى ليورجن كلينسمان مع فريق هيرتا برلين، الذي تولى تدريبه يوم الأربعاء الماضي.

وفي المباراة الثالثة، تعادل أوغسبورغ مع كولون 1 - 1. وتقدم أوغسبورغ بهدف سجله فلويان نايديرليشنير في الدقيقة 43 وتعادل جون كوردوبا لكولون في الدقيقة 86. وشهدت المباراة طرد رافاييل زيشوز لاعب كولون في الدقيقة 39 وطرد أندريه هان لاعب أوغسبورغ في الدقيقة 44. وأهدر هان ركلة جزاء لأوغسبورغ في الدقيقة التاسعة. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع كولون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل هوفنهايم مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 1 - 1. وتقدم هوفنهايم بهدف سجله أندري كراماريتش في الدقيقة السادسة وتعادل روين هيننينغز في الدقيقة 87. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع فورتونا دوسلدورف إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.