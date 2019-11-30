شكرا لقرائتكم أتالانتا يهزم بريشيا ويصعد إلى الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب فريق أتالانتا على مضيفه بريشيا 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكرواتي ماريو باساليتيش هدفين ليصعد بفريقه اتالانتا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب. ويمتلك أتالانتا أقوى خط هجوم برصيد 34 هدفا ورفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

وتعرض بريشيا الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى للهزيمة السادسة على التوالي ليتوقف رصيده عند سبع نقاط في المركز الأخير وله مباراة مؤجلة.

وتقدم باساليتش بهدف لأتالانتا في الدقيقة 26 مستغلا عرضية تيموثي كاستانيي ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 وتكفل السلوفيني جوسيب إيليشيتش بتسجيل الهدف الثالث لأتالانتا في الوقت بدل الضائع للمباراة.