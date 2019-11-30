شكرا لقرائتكم ديفيد دي خيا: مانشستر يونايتد يفتقد "الإمكانيات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الفريق بداعي نقص المجهود في المباريات الأخيرة، لكنه يعتقد أن تراجع الأداء يعود إلى الافتقار إلى اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية في بعض المراكز في الملعب.

وفاز يونايتد مرتين في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ليخرج من المربع الذهبي، وبات يحتل المركز التاسع بفارق تسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، قبل أن يستضيف أستون فيلا في أولد ترافورد يوم الأحد.

وقال دي خيا لشبكة "سكاي سبورتس": لا أعتقد أن هذا بسبب نقص المجهود بأي شكل فالفريق يبذل قصارى جهده في الملعب سواء في المران أو المباريات، يمكن الإشارة إلى الافتقار للإمكانات في بعض المراكز، لكن بكل تأكيد هذا ليس بسبب عدم القتال.

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وتعادل يونايتد 3-3 مع شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية، ليصبح رصيده 17 نقطة من 13 مباراة، في أسوأ بداية للفريق في حقبة الدوري الممتاز، وقال دي خيا إن الفريق يحتاج إلى الفوز بعدة مباريات حتى يبدأ اللعب بثبات في المستوى.

ويستضيف فريق أولي غونار سولشاير منافسه توتنهام هوتسبير، الذي عين مؤخراً جوزيه مورينيو مدرب يونايتد السابق، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على جاره مانشستر سيتي في الجولة التالية.

وقال دي خيا: نحتاج إلى الفوز بأربع أو خمس مباريات متتالية حتى نتقدم إلى مراكز الصدارة، لكن في الوقت الحالي لا يلعب الفريق بشكل جيد، نحن نبذل قصارى جهدنا ونحاول تحقيق انتصارات كبيرة تستطيع أن تعيدنا إلى مراكز المقدمة لكن الحقيقة أن في الوقت الحالي نحن لا نلعب بثبات في المستوى، ويجب المران كثيراً والتحسن كثيراً.