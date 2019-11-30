شكرا لقرائتكم كارفخال يمنح ريال مدريد نقاط ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعد فوزه على مضيفه ألافيس 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وتقدم الريال بهدف سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 52، وتعادل ألافيس بهدف سجله لوكاس بيريز في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وأضاف داني كارفاخال الهدف الثاني للريال في الدقيقة 69.

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ورفع الريال رصيده 31 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب بشكل مؤقت، لحين خوض برشلونة مباراته في هذه الجولة أمام أتلتيكو مدريد والمقرر إقامتها يوم الأحد، وتوقف رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز التاسع للريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لفريق ألافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.

وكان الريال تأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعد تعادله مع باريس سان جيرمان 2-2 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.