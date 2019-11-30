أتالانتا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي









اسماء السيد - استعاد أتالانتا برغامو نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه بريشيا 3-صفر السبت في دربي لومبارديا، في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من بطولة ايطاليا في كرة القدم.

وفرض لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماريو باساليتش نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 26 بضربة رأسية و61 بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة، قبل أن يختم المهاجم الدولي السلوفيني يوسيب إيليسيتش المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

وهو الفوز الأول لأتالانتا بعد تعادلين (مع مضيفيه نابولي 2-2 وسمبدوريا صفر-صفر) وخسارتين (أمام ضيفيه كالياري صفر-2 ويوفنتوس 1-3)، وتحديدا منذ فوزه الساحق على ضيفه أودينيزي في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 25 نقطة ولحق بكالياري وروما في المركز الرابع مؤقتا بانتظار مواجهة الأول لضيفه سمبدوريا الإثنين في ختام المرحلة، والثاني لمضيفه هيلاس فيرونا الأحد.

كما هو الفوز الثاني تواليا لأتالانتا في مختلف المسابقات بعد الأول التاريخي على ضيفه دينامو زغرب 2-صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها للمرة الاولى في تاريخه.

وأنعش الفوز الأول لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة آماله في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة التي حجز مانشستر سيتي الانكليزي بطاقتها الأولى، وكذلك على المركز الثالث المؤهل لاستكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

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ورفع أتالانتا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير بفارق نقطتين خلف شاختار دانييتسك الأوكراني الثاني والذي سيستضيفه في الجولة الأخيرة في خاركيف في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وبفارق نقطة واحدة خلف دينامو زغرب الذي يستضيف مانشستر سيتي في اليوم ذاته.

في المقابل، مني بريشيا بخسارته السادسة على التوالي والثامنة في مبارياته التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والعاشرة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد سبع نقاط.

ويلعب لاحقا جنوى مع تورينو، وفيورنتينا مع ليتشي.

ويلعب غدا أيضا يوفنتوس مع ساسوولو، وبارما مع ميلان، وانتر ميلان مع سبال، ولاتسيو مع اودينيزي، ونابولي مع بولونيا.

ملخص مباراة أتالانتا وبريشيا: