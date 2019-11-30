شيلفي يحرم مانشستر سيتي من فوز ثمين أمام نيوكاسل









اسماء السيد - بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 88، حرم جونجو شيلفي بطل الموسم الماضيين مانشستر سيتي من فوز ثمين أمام مضيفه نيوكاسل في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وبعدما ظن مانشستر سيتي أنه انتزع النقاط الثلاث بفضل هدف "على الطاير" من البلجيكي كيفن دي بروين من خارج المنطقة في الدقيقة 82 تقدم من خلاله 2-1، قضى شيلفي على آمال الضيوف بتقليص الفارق بشكل أكبر مع ليفربول المتصدر.

ورفع سيتي رصيده الى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول الذي يستضيف برايتون في وقت لاحق اليوم، ومتقدما بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثالث الذي يستضيف ايفرتون الاحد.

ودخل فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا اللقاء على ملعب سانت جايمس بارك بعد تعادل مخيب (1-1) في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني.

وافتقدت تشكيلة سيتي للهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد تعرضه لإصابة في فخذه خلال الفوز (2-1) أمام تشيلسي في المرحلة السابقة.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لصالح حامل اللقب بعد تبادل مع الاسباني دافيد سيلفا على حدود منطقة الجزاء، عادت بعدها الكرة الى سيلفا الذي مررها بالكعب خلفية للانكليزي الذي وضعها على يسار الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (22).

ولم يحتج أصحاب الأرض لأكثر من ثلاث دقائق لإدراك التعادل عن طريق لعبة مشابهة بعد تبادل بين الهولندي ييترو فيليمس والباراغوياني ميغيل ألميرون على الجهة اليسرى، قبل أن يمرر الاخير الكرة لزميله داخل المنطقة فسددها على يسار الحارس البرازيلي ايدرسون (25).

واستمرت أزمة الدفاع في مانشستر سيتي إذ اهتزت شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المحلي، في ظل استمرار غياب الفرنسي إيمريك لابورت بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى في أغسطس/آب الماضي ستبعده لأشهر عن الملاعب.

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وكاد ستيرلينغ أن يمنح التقدم للضيوف بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها دوبرافكا (33)، وسط معاناة سيتي لإيجاد الطريق الى المرمى رغم استحواذه على الكرة، وسط تنظيم دفاعي مميز للاعبي المدرب ستيف بروس الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

وحين نجح السيتي بالاختراق، كان دوبرافكا في المرصاد، إذ تصدى على دفعتين لتسديدة البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين الذي حاول متابعة الكرة (68)، قبل أن يهدر البديل البرتغالي برناردو سيلفا فرصة محققة بعدما مرت كرته بجانب القائم الايسر (72).

ومنح دي بريون التقدم للضيوف بعدما وصلته الكرة خارج منطقة الجزاء إثر إبعاد دفاعي، فهيأها لنفسه وسددها صاروخية في سقف المرمى (82).

لكن الكلمة الأخيرة كانت لنيوكاسل، اذ نفذ الغاني كريستيان أتسو ضربة حرة متقنة وخادعة عن الجهة اليمنى، ومرر الكرة الى شيلفي غير المراقب الذي لم يتردد في تسديدها قوية أيضا في مرمى ايدرسون.

وكاد ستيرلينغ أن يمنح هدف الفوز للسيتي بعدما تلقى عرضية طويلة من دي بروين داخل المنطقة، الا ان دوبرافكا تصدى لها بنجاح (90+2).

ورفع نيوكاسل رصيده الى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مع أربعة انتصارات ومثلها من التعادلات وست هزائم هذا الموسم.

وتستكمل المرحلة اليوم أيضا بمباريات تشلسي مع وست هام، وتوتنهام مع بورنموث وساوثمبتون مع واتفورد.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل: