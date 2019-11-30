تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اليوم لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل لإتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتقارير الحكام عقب انتهاء الجولة السادسة فى المجموعة الأولى والثالثة والمجموعة الخامسة للمجموعة الثانية . وقد قررت اللجنة إيقاف سعيد احمد لاعب الرجاء المطروحى لمدة ثلاث مباريات وغرامة 1000 جنيه بعد طرده فى لقاء فريقه الأخير أمام الحمام ، كما قررت اللجنة إيقاف شهاب محمد لاعب الحمام مباراتين بعد طرده أيضا فى نفس المباراة وتغريمه 500 جنيه ، وإيقاف عاطف السيد مدرب حراس مرمى بيلا مباراة بعد طرده فى لقاء فريقه أمام المنصورة للإعتراض على التحكيم وتغريمه 500 جنيه .

القسم الثانى

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