شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يعلن دعم لاعبى الزمالك لاستمرار "ميتشو" فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك عن دعم استمرار الصربى ميتشو فى القيادة الفنية للفريق الأبيض، رغم الخسارة التى تلقاها الأبيض بثلاثية نظيفة من مازيمبى، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال "ساسى" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"كل اللاعبين يدعمون المدرب ميشو وفى ظهره"، لتأتى تلك التغريدة بمثابة مثيرة للجدل بعد الخسارة الكبيرة للأبيض.

يذكر أن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى.