شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يكشف حقيقة احتفاله بخسارة الزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، حقيقة احتفاله بخسارة الفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولى، بثلاثية دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

ونشرت صفحة منسوبة إلى عنتر على موقع "فيس بوك"، صورة مكتوب عليها:"الحمد لله"، عقب خسارة الأبيض ليربط البعض بين استبعاد اللاعب من المباراة واحتفاله بخسارة فريقه قبل أن يوضح عنتر الموقف بشكل رسمى.

وقال عنتر حسابه الرسمى على "انستجرام" إن تلك الصفحة المنسوبة له على "فيس بوك" ليست صفحته قائلا:"أنا غير مسئول عن الصفحه دى مش معقولة يكون الفريق بتاعي خسران وأنزل صورة بالشكل دا وحسبي الله ونعم الوكيل".