الاتحاد السكندري يهاجم الإسماعيلى بقمر وسيسيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراته أمام الإسماعيلى بعد قليل فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى . وجاءت التشكيلة على النحو التالى :- حراسة المرمى : عماد السيد Advertisements خط الدفاع : أسامة العزب _ اسلام جمال _ محمود رزق _ السيد سالم خط الوسط : نور السيد _ أحمد نبيل مانجا _ أيمانويل أوكوي – أحمد رفعت خط الهجوم : رزاق سيسه _ خالد قمر يدخل الإتحاد السكندرى المباراة فى المركز السابع برصيد 7 نقاط مع أربع مباريات ، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط من أربع مباريات أيضا .

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