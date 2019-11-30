سوبر كورة.. رضا عبد العال يكشف موقفه من تدريب الزمالك بعد إقالة ميتشو .. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رضا عبد العال مدرب بلدية المحلة الحالي، ونجم الزمالك السابق على انباء توليه تدريب الفريق الأبيض عقب الإقالة المحتملة للصربي ميتشو من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام مازيمبي بثلاثية دون رد. وقال رضا عبد العال فى تصريحات خاصة بالفيديو لـ سوبر كورة :" انا مستمر مع بلدية المحلة لنهاية الموسم". Advertisements وفاز فريق مازيمبي الكونغولى على نظيره الزمالك المصري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي . لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة من هنا

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