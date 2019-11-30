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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يختتم تدريباته فى نيجيريا استعدادا لمواجهة رينجرز والان مع تفاصيل الخبر
وشهد المران الذي جرى على ملعب المباراة واستمر لمدة ساعة واحدة، التدريب على بعض الجمل والوحدات الخططية وحماس كبير من جانب اللاعبين، وأقيم المران وسط درجة حرارة مرتفعة وصلت إلى 42 درجة مئوية ورطوبة عالية.
وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.
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