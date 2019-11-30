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صور.. بيراميدز يختتم تدريباته فى نيجيريا استعدادا لمواجهة رينجرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بمدينة إينوجو، استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

وشهد المران الذي جرى على ملعب المباراة واستمر لمدة ساعة واحدة، التدريب على بعض الجمل والوحدات الخططية وحماس كبير من جانب اللاعبين، وأقيم المران وسط درجة حرارة مرتفعة وصلت إلى 42 درجة مئوية ورطوبة عالية.

 

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

 

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